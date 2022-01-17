إصابة عامل ببتر بالساق سقط من قطار القاهرة أسوان بالعسيرات في سوهاج

أصيب عامل يبلغ من العمر 42 سنة ببتر بالقدم أسفل الركبة بالقدم اليمنى وتم نقله إلى المستشفى الجامعى بمحافظة سوهاج ، وذلك على إثر سقوطه من قطار حال مرور القطار بمحطة سكك حديد العسيرات تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار متابعة الحالة الصحية للمصاب.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج يفيد بإصابة عامل في حادث قطار بدائرة المركز وتم نقله للمستشفى الجامعى وتم إخضاعه لجراحة طبية عاجلة.

و بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بسقوط شخص من قطار وإصابته بمحطة سكة حديد العسيرات دائرة مركز العسيرات وتبين أنه أثناء محاولة المدعو عبده م ا ق 42 سنة عامل ويقيم دائرة مركز المراغة النزول من القطار القاهرة أسوان بمحطة سكة حديد العسيرات غير مقرر الوقوف بها اختل توازنه وسقط بين القطار والرصيف مما نتج عنه إصابته " بتر أسفل الركبة بالقدم اليسرى وتهتك بالقدم اليمنى " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.