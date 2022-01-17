منتحل صفة مسؤول عن حملة تبرعات للنيابة: «القرش الحرام سهل والشيطان شجعني»

استمعت نيابة مدينة نصر اليوم الاثنين، لاعترافات عاطل، متهم بانتحال صفة مسؤول عن حملة تبرعات لدور الأيتام، وطلب من سيدة التبرع لإحدى دور الرعاية، وسرقة متعلقاتها بأسلوب المغافلة.

وقال المتهم في اعترافاته أن ضائقة مالية مر بها السبب في جمع التبرعات من المواطنين والاستيلاء على هذه الأموال وأخذها، وتابع "أنا فكرت في القرش الحرام والسهل، والشيطان شجعني علي النصب والسرقة بأنني اجمع تبرعات لأخذها لنفسي".

وكان قسم شرطة مدينة نصر، قد تلقى بلاغا من سيدة يفيد بأنها حال سيرها بدائرة القسم استوقفها أحد الأشخاص بدعوى أنه مسؤول عن حملة تبرعات لدور الأيتام وطلب منها التبرع لإحدى دور الرعاية، إلا أنه قام بمغافلتها واستولى على بعض متعلقاتها ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال ركوبه سيارة "مستأجرة" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.