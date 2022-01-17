الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد من الجامعة العربية يتوجه إلى الجزائر للتحضير للقمة العربية المقبلة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

ذكرت جامعة الدول العربية أن وفدًا من الأمانة العامة للجامعة، برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، توجه اليوم إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات اللوجيستية لعقد القمة العربية بالجزائر، والمتوقع عقدها فى شهر مارس المقبل.

وقال السفير حسام زكي- فى تصريح قبيل مغادرته القاهرة- إن الوفد سيقوم أيضًا بالوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات.

وأضاف زكى، أن الوفد يضم ممثلى مختلف الإدارات المعنية فى الأمانة العامة للتحضير والتنسيق والتشاور مع اللجنة الجزائرية المكلفة بالإشراف على تحضيرات القمة العربية.

الجامعة العربية القمة العربية الجزائر

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