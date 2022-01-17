«الداخلية»: إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدرت وزارة الداخلية، قرارين برقم 2453 و2457 لسنة 2021 بإبعاد: مشد أحمد علاء الدين، مواليد 10 مايو 1997، ومحمد حسين محمد موزيبر، مواليد 1 مايو 1997، كلاهما من بنجلاديش، وجوي آتينو بالوجن، نيجيرية الجنسية، مواليد 2 أبريل 1976، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الإثنين، أنه بعد الاطلاع على القانون 86 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تقرر إبعاد المذكورين لأسباب تتعلق بالصالح العام.