هل تعود غادة عادل لطليقها مجدي الهواري؟.. هذه روشتة الحب عقب الانفصال

أثارت الفنانة غادة عادل، الجدل هي وطليقها المخرج مجدي الهواري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور ظهورهما مؤخرًا سويا للمرة الأولى منذ انفصالهما، في إحدى البرامج، ثم تبادلهما سويا الرسائل والصور التي تجمعهما بعد 5 سنوات من الانفصال، فضلًا عن مطالبة المتابعين وعدد من نجوم الفن بعودتهما مرة أخرى.

يحدثنا في السطور التالية الدكتور سامح نصر، استشاري العلاقات الأسرية عن طرق التعامل بعد العودة للزوج

عقب حدوث انفصال لفترة من الوقت.

الابتعاد عن السلبيات وزيادة الإيجابيات

بعد العودة من الطلاق يجب على الزوجين التحدث في الأمور الهامة التي كانت سببا في الطلاق من البداية، ومعرفة، السبب وراء الطلاق، والتي يجب الابتعاد عنها، وأما عن الأشياء الإيجابية يجب التركيز عليها، والابتعاد عن الأشياء السلبية ولكن يجب مراجعتها قبل الابتعاد عنها.

ما بعد الطلاق

إذا وجد عيب يجب على الزوجين أن قبوله مع التعهد بينهم مهما حدث لم يصل الأمر إلى الطلاق مهما حدث يجب الرجوع مرة أخرى لحساب الخطوات مرة ثانية، ومراجعة الاتفاق مرة ثانية حتى لا نصل إلي مرحلة الطلاق.

تنظيم الوقت

وهي مرحلة تنظيم أسباب المشاكل، فلابد من وجود نوع من أنواع التنظيم والنظام، بشكل يومي، ومراجعة كل ما يحدث بينهم على مدار اليوم حتى لا تتفاقم الخلافات مرة أخرى، ويجب ألا ينام أي طرف وهو زعلان من الآخر.

شهر عسل جديد

لا بد من قضاء شهر عسل وتجديد الأيام الأولى للزواج، كي تعود الحياة بحب والنظر إلى فترة الطلاق كأنها فترة استراحة للعودة بشكل أقوى، ومن الممكن الذهاب إلي أماكن بسيطة وليس شرط شهر كامل ولكن يجب قضاء فترة سويا للخروج من دائرة الحياة الزوجية الروتينية.