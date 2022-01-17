بريطانيا.. اعتقال مراهقين على صلة باحتجاز رهائن كنيس تكساس

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب جنوب مانشستر البريطانية مراهقين اثنين لصلتهم بحادث احتجاز الرهائن في كنيس ولاية تكساس الأمريكية مؤخرا.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأنهما لا يزالان في الحجز ويخضعان للاستجواب.

وقالت عمليات CTP North West وCTP International إنها ستواصل المساعدة في التحقيق الذي تقوده السلطات الأمريكية.

وأكدت أن الشرطة في المنطقة تتواصل مع المجتمعات المحلية لوضع أي تدابير لتوفير مزيد من الطمأنينة.

المواجهة مع الشرطة في كنيس يهودي في تكساس، كان من بلاكبيرن في لانكشاير.

وتم التعرف عليه هذا المساء على أنه مالك فيصل أكرم البالغ 44 عاما، من بلاكبيرن.

ووقعت عملية الاحتجاز في مجمع بيث إسرائيل في كوليفيل يوم السبت 15 يناير.

وعلى صعيد آخر، رفض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الانتقادات الحادة التي وجهت له بعد منحه وسام الفروسية، قائلا إن إرثه في الحكم يتعدى حرب العراق.

وأدرج اسم بلير أحد أنجح سياسيي بريطانيا والفائز بثلاث حملات انتخابية متتالية خلال تزعمه "حزب العمال"، على قائمة شرف الملكة إليزابيث الثانية للعام الجديد، بحيث تم منحه لقب "سير".

ورغم دفاع حكومة المحافظين عن ذلك، إلا أن العديد من الالتماسات ظهرت عبر الإنترنت للمطالبة بسحب اللقب منه، كان أبرزها على موقع "تشاينج دوت أورغ" الذي اجتذب أكثر من مليون توقيع.

وصرح بلير بأنه قبل بالوسام ليس فقط إرضاء لنفسه بل من أجل "الأشخاص المتفانين والملتزمين" الذين عملوا معه في الحكومة و"أحدثوا الكثير من التغيير في البلاد".

وقال لـ"راديو تايمز" إن "هناك بالطبع أشخاصا يعترضون على ذلك بشدة، وهذا أمر متوقع".

وأضاف بلير "هناك بعض من يقولون إن الشيء الوحيد الذي فعلته حكومتي هو العراق، ويتجاهلون بقية الأمور التي قمنا بها".

ومنحت الملكة إيلزابيث الثانية "وسام الرباط" الذي يعد الأعلى رتبة للفرسان، لرئيس الوزراء الأسبق بلير.