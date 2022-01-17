السعودية تصدر 34 ألفا و462 تصريحًا لأداء العمرة

نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" تقريرًا يوم الأحد لإجمالى التصاريح التى صدرت لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوى، حيث بلغ إجمالى التصاريح لدخول المسجد الحرام نحو 22 مليونا و633 ألفا و732 تصريحا لدخول المسجد الحرام.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول مسجد الحرام كان 93 ألفًا 666 تصريحًا، منها 59 ألفا و204 مصلين، و34 ألفا و462 عمرة، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 76 ألفا و575 مصليا و64 ألفا و8 معتمرين يوميا.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول المسجد النبوي بلغت نحو 2 مليون و954 ألفا و617 تصريحا، لافتة إلى أن يوم الأحد قد زار 9 آلاف و607 زائرين لقبر الرسول الكريم، كما قام 10 آلاف و458 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 20 آلاف 65تصريحا.

وأوضحت أن المتوسط اليومي للتصاريح اليومية في المسجد النبوي منها نحو 9 آلاف 268 تصريحًا لزيارة قبر الرسول الكريم، و9 آلاف و84 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إطلاقها خدمة جديدة للمعتمرين وهى خدمة شراء تذاكر النقل للتحرك بين المناسك المقدسة، والتى تقدمها شركات النقل المؤهلة من جانب المملكة العربية السعودية والتى يمكن للمعتمر الشراء المباشر قبل وصوله إلى الأراضى السعودية أو عند الوصول، وذلك عبر استخدام المعتمر لتطبيق “اعتمرنا” الذى خصصته المملكة العربية السعودية لكى يحصل من خلاله على تصاريح دخول الحرم المكى الشريف أو المسجد النبوى، كما يحدد التطبيق المواعيد المتاحة لأداء العمرة وغيرها من المناسك المرتبطة برحلة العمرة.

ويمكن للمعتمر اختيار حجز الخدمة وخدمات النقل وموقف الحافلات والعدد الراغب به من تذاكر للحافلات للتنقل.