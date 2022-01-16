الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبوالغيط يبحث الأوضاع العربية مع وزير خارجية الجزائر

أبو الغيط ولعمامرة
أبو الغيط ولعمامرة

استقبل أحمد أبوالغيط، أمين الجامعة العربية، رمطان العمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية وشؤون الجالية الوطنية بالخارج، الأحد، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

صرح مصدر مسؤول بالامانة العامة في بيان مساء اليوم، أن المحادثات استعرضت الحالة في المنطقة العربية عموماً مع التركيز على الأوضاع في مناطق الأزمات والتحديات فيها.

أوضح المصدر أن الأمين العام تناول كذلك مع الوزير العمامرة عملية الإعداد للقمة العربية التي ستستضيفها الجزائر العام الحالي بما يؤمن لها فرص نجاح حقيقية. 

أضاف أنه سيقوم وفد من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بزيارة الجزائر اعتبارًا من 17 يناير ولمدة يومين للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات اللوجيستية لعقد القمة، وكذلك الوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات.

جامعة الدول العربية الجزائر رمضان لعمامرة القمة العربية أحمد أبوالغيط القضايا العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

مَن يحكم فوضى بيع الدواء إلكترونيًا في مصر؟

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

مفاجأة أمم إفريقيا.. غينيا الاستوائية تعقد حسابات الجزائر بفوز قاتل

لن يخرج عنها الامتحان.. أسئلة «دراسات رابعة ابتدائي» من بنك المعرفة

الصحة: أعراض أوميكرون والإنفلونزا متشابهة والحل في الإجراءات الاحترازية

يوسف الحسينى يعلن إصابته بمتحور «أوميكرون» على الهواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا