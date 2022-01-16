أبوالغيط يبحث الأوضاع العربية مع وزير خارجية الجزائر

استقبل أحمد أبوالغيط، أمين الجامعة العربية، رمطان العمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية وشؤون الجالية الوطنية بالخارج، الأحد، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

صرح مصدر مسؤول بالامانة العامة في بيان مساء اليوم، أن المحادثات استعرضت الحالة في المنطقة العربية عموماً مع التركيز على الأوضاع في مناطق الأزمات والتحديات فيها.

أوضح المصدر أن الأمين العام تناول كذلك مع الوزير العمامرة عملية الإعداد للقمة العربية التي ستستضيفها الجزائر العام الحالي بما يؤمن لها فرص نجاح حقيقية.

أضاف أنه سيقوم وفد من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بزيارة الجزائر اعتبارًا من 17 يناير ولمدة يومين للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات اللوجيستية لعقد القمة، وكذلك الوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات.