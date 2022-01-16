طارق شوقى يوجه رسالة للمعلمين بشأن مناهج التعلم المختلط

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لجميع المعلمين، للتعلم أكثر عن أهمية مناهج التعلم المختلط وكيفية إجراء تغييرات صغيرة نحو أسلوب تعلم أكثر اندماجًا.

ودعا وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المعلمين للانضمام لورشة العمل من Britannica على بنك المعرفة المصري، يوم الأربعاء 19 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً.

https://www.ekb.eg/ar/events?event=167823383showd&month=1&year=2022

وأضاف: “سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل به”.