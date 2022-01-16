الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طارق شوقى يوجه رسالة للمعلمين بشأن مناهج التعلم المختلط

طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لجميع المعلمين، للتعلم أكثر عن أهمية مناهج التعلم المختلط وكيفية إجراء تغييرات صغيرة نحو أسلوب تعلم أكثر اندماجًا.

ودعا وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المعلمين للانضمام لورشة العمل من Britannica على بنك المعرفة المصري، يوم الأربعاء 19 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً. 

https://www.ekb.eg/ar/events?event=167823383showd&month=1&year=2022

وأضاف: “سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل به”.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موقع التواصل الاجتماعي ورشة العمل مادة اللغة العربية بنك المعرفة المصري

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