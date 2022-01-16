الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» بالسويس يناقش دور الإعلام وتأثيره على المجتمع المصري

ندوة لحزب المصريين
ندوة لحزب المصريين الأحرار بالسويس

نظمت أمانة المرأة بحزب «المصريين الأحرار» بمحافظة السويس ندوة بعنوان «الإعلام وتأثيره على المجتمع المصري»، في إطار الدور التوعوي والتنويري الذي يرعاه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

جاء ذلك بحضور عادل فاضل أمين محافظة السويس وعضو الهيئة العليا، وسماح المهدي أمينة المرأة بالسويس، وقيادات الأمانة، والنائب السابق عبد الحميد كمال، وحاضرها الإعلامي أشرف الجمال.

وشارك بالحضور عبر «تطبيق زووم» الكاتب الصحفي ريمون ناجي عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي للحزب، والدكتور عبدالهادى النجار أمين التنظيم بامانة السويس؛ وناقشت الندوة أهمية الإعلام وتطوير وسائل الإعلام وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

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وتحدث الإعلامي أشرف الجمال عن وسائل الإعلام المختلفة القائمة على توصيل الأخبار والمعلومات إلى المواطنين بصورة مجردة دون تحيز؛ موضحا أن الإعلام هو مجموعة من قنوات الاتصال المستخدمة في نشر الأخبار حتى الإعلانات الترويجية للمنتجات وهو وسيلة اجتماعية رئيسية للتواصل مع المجتمع.

وأشار «الجمال»، إلى أن وسائل الإعلام مختلفة منها الصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون والإعلام الإلكتروني، مؤكدًا على دور الإعلام الصادق الذي يهدف لإظهار الحقائق وليس الإعلام السيء الذي يبث المعلومات المغلوطة.

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وتحدث ريمون ناجي عضو المكتب السياسي، عن ظهور ونشأة الإعلام وفكرته وأدبيات العمل الصحفي، وأهمية التدقيق وتحري صحة المعلومات وعدم تداول الشائعات حفاظا على الوطن والمجتمع.

وأوضح عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، عدة أشكال للإعلام الموجه واستغلاله في هدم الدول وبث الكراهية والإحباط بين الشعوب بهدف تحقيق أغراض دول معادية تستغل القوى الناعمة في ضرب قوام دول أخرى، مشددا على الحذر من الأبواق المأجورة وخاصة في ضوء الثورة الرقمية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد "ناجي" أن الإعلام دوره الأساسي هو بناء العقول وتغذية النشء بأفكار وخبرات ومعلومات وعدم الاقتصار على نشر ونقل الأخبار فحسب بينما دوره البحث والتحقيق وتدقيق ونشر وكشف كافة الجوانب التي تخدم المجتمع والوطن والمواطن، ودور كل مستخدم سوشيال ميديا أن يكون أمينًا فيما ينقل عبر صفحاته باعتبارها أحد وسائل الإعلام العصرية في المجال الافتراضي.

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بينما قال عادل فاضل أمين الحزب بالسويس،"إن الحزب مُهْتَمًّا بكل ما يساهم في رفع الوعي بكافة الأشكال من خلال الندوات التثقيفية والتوعوية واللقاءات المفتوحة لنشر الخبرات».  

وعلى هامش الندوة كرم الحزب النائب السابق عبد الحميد كمال وتقديم التهنئة لحصوله على ماجستير العلوم السياسية بتقدير امتياز عن رسالته الأكاديمية تحت عنوان أثر الأبعاد السياسية والاجتماعية الإدارية في اختيار المحافظين في مصر – دراسة حالة محافظة السويس «1960-2020».

كما قدم أمين عام الحزب بالسويس شهادة شكر وتقدير للإعلامي أشرف الجمال على مجهوداته الدائمة في خدمة المجتمع والوطن، وكما تم تكريم رأفت إدوار رئيس لجنة الإعلام بأمانة السويس، والمساعدين نيرمين أبو العلا ومايكل عادل ونرجس مجدي ودينا الورداني وفتحي صلاح وأحمد قطب وزياد أحمد تقديرا لمجهودات اللجنة الإعلامية خلال الفترة الماضية.

أمانة المرأة المصريين الأحرار محافظة السويس الإعلام وتأثيره على المجتمع المصري عادل فاضل أمين محافظة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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