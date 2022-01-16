الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

25.9 ألف مشارك فى الاستشارة الوطنية التونسية

قيس سعيد
قيس سعيد

 بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية، التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد، ضمن خارطة الطريق، 25 ألفا و987 مشاركا.
وذكرت البوابة الإلكترونية - في إحصائياتها اليوم الأحد- أن عدد الذكور المشاركين بلغ 21 ألفا و91 مشاركا، فيما بلغ عدد الإناث 4 آلاف و896 مشاركة، واحتلت الفئة العمرية من 30إلى 39 عامة النسبة الأكبر في المشاركة بنسبة بلغت 39.4%، تلاها الفئة العمرية من 40 إلى 49 بنسبة بلغت 25.7%.
واحتل الشأن السياسي والانتخاب المرتبة الأولي في المشاركة بنسبة 17.1%، تلاه الشأن الاقتصادي بنسبة 16.9%.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد تصدرت العاصمة تونس بعدد بلغ 3 آلاف و649 مشاركا، تلاها مدينة صفاقس بعدد بلغ 2608 مشاركين، ثم اريانة 2272 مشاركا، ومن الخارج تصدرت فرنسا القائمة بعدد 55 مشاركا، ثم ألمانيا 19 مشاركا، والسعودية 7 مشاركين.
يذكر أنه تم إطلاق الاستشارة الوطنية، عبر المنصة الإلكترونية التونسية أمس، ضمن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، في إطار تحديد مواعيد للخروج من المرحلة الاستثنائية، تبدأ بالاستشارة الشعبية الإلكترونية وتنتهي يوم 17 ديسمبر من العام الحالي بانتخابات تشريعية مبكرة يتخللهما تنظيم استفتاء يوم 25 يوليو المقبل.
وذكرت البوابة الإلكترونية التونسية - عبر صفحتها الرسمية - أن الاستشارة الوطنية تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية لدعم التحول الديمقراطي، وفق آلية غير تقليدية، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل البلاد.
وأضافت أن الاستشارة تتكون من ستة محاور تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم، في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

الصحة: أعراض أوميكرون والإنفلونزا متشابهة والحل في الإجراءات الاحترازية

لن يخرج عنها الامتحان.. أسئلة «دراسات رابعة ابتدائي» من بنك المعرفة

الحكومة: فرض غرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

إزالة آثار حادث الطريق الدولي بكفرالشيخ وتسيير حركة المرور

«روحت لأطباء نفسيين».. أصالة تكشف أسرار انفصالها وزواجها الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا