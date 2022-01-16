الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إزالة آثار حادث الطريق الدولي بكفرالشيخ وتسيير حركة المرور

حادث مروري
حادث مروري

أزال رجال الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع مرور كفرالشيخ، آثار حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتعطيل حركة المرور، حيث تم سحب الكثافات المروري، وتسيير حركة السيارات.

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، علي الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية الشهابية التابعة لدائرة المركز.

واستقبل مستشفى بلطيم المركزي المصابين في حادث تصادم سيارتين بالقرب من قرية الشهابية على الطريق الدولي الساحلي وتبين إصابة معتز بالله أحمد عبده، 36 سنة ، مقيم بدمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمود أحمد فوزي، 25 سنة ، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، عيد عبد المنعم حجازي، 40 سنة ، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أسامة مصطفى الدسوقي، 40 سنة، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أحمد غريب عبد الجواد، 43 سنة، مقيم بدمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجّسد واشتباه كسر بالعمود الفقري، حسن علي الفيشاوي، 26 سنة، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية والأشعة اللازمة داخل استقبال مستشفى بلطيم المركزي تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بالحادث، فيما قامت أجهزة الحكم المحلي برفع آثار الحادث من علي الطريق الدولي الساحلي وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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