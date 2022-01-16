نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات فرع البنات

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، وسعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، اليوم الأحد؛ سير العمل بلجان امتحانات كليات فرع البنات بمدينة نصر، شملت الجولة تفقد كليات: الطب، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والدراسات الإنسانية، إضافة إلى تفقد كليتي: العلوم، والصيدلة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة سير العمل بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.

وتابع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات استعدادات كليات الفرع ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بمختلف الكليات، وفي ضوء تعليمات لجنة الأزمات بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

وتفقد المطبعة السرية في كلية طب البنات، إضافة إلى متابعة سير العمل بالكنترولات، وشدد على ضرورة الوجود الطبي على مدار الساعة، وتجهيز غرف للعزل؛ حرصًا على سلامة الطالبات، بجانب متابعة تسديد المصاريف الدراسية للطالبات؛ مصريات ووافدات، وتابع أعمال الصيانة بكلية الصيدلة.



كان في استقبال نائب رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية: الدكتورة هناء العبيسي عميدة كلية طب البنات، والدكتورة إيمان الشال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غازي عميدة كلية العلوم، والدكتورة سمية أبوفرحة وكيلة الكلية، والدكتورة تحية أبوشعيشع عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات، والدكتورة أميمة فهمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية للبنات، والدكتورة سعاد أبوالمجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.