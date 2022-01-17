الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها مع الجمهور و«العوضي»: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها ونشرت صورة وفيديو لها على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، مشاركة الاحتفال مع متابعيها.

وتفاعل الجمهور معها، إذ علت ملامح وجهها الفرح والسعادة، وبجانبها الشموع، مشاركة تلك اللحظة من الاحتفالية بعيد ميلادها مع محبيها.

كما هنأها العديد من أصدقائها ومحبيها بعيد ميلادها، من خلال الصورة والفيديو الذين نشرتهم على حسابها الشخصي، حيث كتب كلا من الفنانة نجلاء بدر على الصورة: "هابي بيرث داي يا حبيبتي، كما علقت فيريال يوسف على صورة عيد ميلاد ياسمين قائلة:" هابي بيرث داي يا ياسو".

العوضي يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة رومانسية

كما احتفل أحمد العوضي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على طريقته الخاصة، على موقع انستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة والسوشيال ميديا وكتب رسالة مليئة بالحب.

كانت تلك الرسالة الرومانسية مصحوبة بمجموعة من الصور الجميلة التي جمعت الثنائي والتي تعبر عن مدى حبه الشديد لها،  حيث نشر عبر حسابه الشخصي رسالة، قائلاً: "كل سنة وانتى طيبة، بحبك".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مؤخرا بعد أن نشرت  صور القط الخاص بها عبر انستجرام حيث علق العديد من متابعيها على الصورة ومنهم الفنانة منى زكي قائلة: "كل لما بشوفة بيجيلى كوابيس بالليل شكله مرعب أوي، كما علقت كندة علوش، والعديد من متابعيها معبرين عن مدى خوفهم من القط من سلالة سفينكس والذي يعد واحدًا من أغرب القطط وأغلاهم سعرًا.

الفنانة ياسمين عبدالعزيز انستجرام الصور السوشيال ميديا نجلاء بدر هابي بيرث داي العوضي أحمد العوضي

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