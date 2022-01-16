موضوعات بحث عنها المصريون اليوم.. بيراميدز وباريس في الصدارة

تصدر فريق بيراميدز اهتمامات المصريين، اليوم الأحد، طبقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث «جوجل»، وحلت باريس ثانيًا في ترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي، بينما جاء أشرف بن شرقي ثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

بيراميدز

فاز فريق فيوتشر على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب السلام في إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 6 ويتصدر المجموعة الأولى بشكل مؤقت، فيما لم يحصد الفريق السماوى أى نقطة بعد خسارة مباراتين.

المجموعة الأولى تضم أندية بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، والمقاصة.

ولم يشهد الشوط الأول خطورة من كلا الفريقين على مرمى الآخر، وتعرض حسين السيد "مرسيلو" لاعب بيراميدز للإصابة في العضلة الضامة، ليتم استبداله في الدقيقة 22 ونزول عمر جابر بدلاً منه.

باريس



حرص سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان، على توجيه رسالة إلى جمهور فريقه بعد الفوز على فريق بريست، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021 - 2022.

وتعد تلك أول مباراة لسيرجيو راموس على ملعب "حديقة الأمراء" معقل ملعب باريس سان جيرمان، حيث عانى راموس فى الفترة الماضية من إصابة أبعدته عن المشاركة بشكل طبيعي مع الفريق الباريسى، قبل أن يتعافى ويشارك أمام فريق بريست.

أشرف بن شرقي



شهدت الساعات الماضية نجاح منتخب المغرب فى التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على جزر القمر بثنائية نظيفة على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة.



وجاء تأهل أسود الأطلسي ليزيد التساؤلات حول إمكانية مشاركة أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك مع منتخب بلاده في المباراة المقبلة أمام الجابون، في ختام مباريات الدور الأول، والمقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وقبل تأهل المنتخب المغرب، تم استدعاء أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقائمة المنتخب المغربي في خطاب رسمي وصل للقلعة البيضاء، للانضمام للأسود فى المباريات المقبلة في البطولة، بعد تعرض بدر بانون لاعب الأهلى والمنتخب المغربي للإصابة بفيروس كورونا.