إصابة 6 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

شهد طريق الشهابية الدولي بنطاق مركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، الأحد، حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفي بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الشهابية الدولي بنطاق مركز بلطيم.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص وهم: «معتز بالله أحمد عبده، 36 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد فوزي، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعيد عبد المنعم حجازي، 40 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسامة مصطفى الدسوقي، 40 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد غريب عبد الجواد، 43 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقري، حسن علي الفيشاوي، 26 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بمحافظة دمياط».

جرى نقل المصابين الستة إلي مستشفي بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والأشعات اللازمة.