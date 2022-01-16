الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

توافد الإعلاميين والصحفيين على عزاء وائل الإبراشي بالقاهرة (فيديو)

عزاء وائل الابراشي
عزاء وائل الابراشي

بدأ، مساء الأحد، عزاء الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير وائل الإبراشي بمقر مؤسسة روز اليوسف بشارع قصر العيني بوسط القاهرة.

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وغيّب الموت وائل الإبراشي في ٩ يناير الجاري عن عمر ناهز 58 سنة بعد رحلة طويلة من فيروس كورونا المستجد. 

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وتوافد العديد من الصحفيين والإعلاميين على عزاء الإعلامي الراحل وكان أبرز الحاضرين الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومصطفى بكري عضو مجلس النواب، الكاتب أسامة شرشر رئيس مجلس إدارة جريدة النهار، عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي إبراهيم منصور وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

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وشيّع الآلاف من أهالي شربين بالدقهلية، الإثنين الماضي، جثمان الإعلامى وائل الإبراشي من مسجد سيدي سالم أبوالفرج إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

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وبدأ الإبراشى مسيرته العملية كصحفى تحقيقات فى روز اليوسف ومنها تولى رئاسة تحرير عدد من الصحف منها صوت الأمة والصباح وبعدها بدأت مسيرته الإعلامية فى تقديم البرامج الحوارية.

عزاء وائل الابراشي

عزاء وائل الابراشي
عزاء وائل الابراشي
عزاء وائل الابراشي
عزاء وائل الابراشي
عزاء وائل الابراشي
عزاء وائل الابراشي
عزاء وائل الابراشي
عزاء وائل الابراشي
وائل الإبراشي عزاء الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الابراشي مؤسسة روزاليوسف كرم جبر أحمد الطاهري يمن عبد المجيد مصطفى بكرى عبد المحسن سلامة أهالي مدينة شربين محافظة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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