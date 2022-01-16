الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الجيزة تعلن بدء أعمال رصف وتطوير شارع الأسطبل «صور»

رصف طريق الأسطبل
رصف طريق الأسطبل بالجيزة

كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة متابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق وسرعة الانتهاء منها في الموعد المحدد لها.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم باستكمال أعمال وضع الطبقة الأسفلتية الأولى بشارع الأسطبل بمدينة أوسيم، بداية من كوبري الزيدية وحتى شارع الفكرية، بطول «2000م2» تقريبًا وعرض «11م2» تقريبًا، وجارِ متابعة استكمال الأعمال بمتابعة من فرج عبدالعاطي رئيس مركز أوسيم.

IMG-20220116-WA0050

كان أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عصر اليوم، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية الهامة بحي شمال الجيزة، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

شملت جولة المحافظ تفقد شوارع الطيار فكري والأقصر وزكي مطر وبشتيل، للتأكد من نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة على الطبيعة، في إطار خطة المحافظة برصف وتطوير عددا من الشوارع الحيوية، والتي تشهد كثافات مرورية عالية لتيسير الحركة المرورية وحركة سير المواطنين.

تفقد محافظ الجيزة مجهودات إزالة التعديات للمنشآت والمحال على الطريق العام بشارع الطيار فكري، مشددًا على رئيس حي شمال بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع ومراجعة خطوط التنظيم والالتزام بها قبل البدء في أعمال الرصف، وكذا تقليم وتهذيب الأشجار الموجودة به لكي تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالشارع. 

IMG-20220116-WA0049

واطلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع الأقصر، مؤكدًا أن كافة أعمال الرصف والتطوير الجارية تستهدف في المقام الأول تقديم خدمات أفضل للمواطنين والتسهيل عليهم في حركه التنقل، موجها بعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات بنهر الطريق والجزر الوسطى ورفع السيارات المتهالكة وإزالة الجراجات العشوائية لما تسببه من إعاقة الحركة المرورية.

وخلال الجولة شدد المحافظ علي الشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والفنية وتغطية بالوعات صرف الأمطار بإحكام لمنع تراكم المخلفات بها.

IMG-20220116-WA0051

كما استمع المحافظ لأراء ومقترحات المواطنين من قاطني تلك الشوارع، مؤكدًا على الاستجابة لأي معوقات تواجههم وحلها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة نجوي السعيد، مدير مديرية الطرق والنقل، وأشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

رصف طرق بالجيزة رصف طرق بمحافظة الجيزة شارع الأسطبل الخطة الإستثمارية لمحافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

الصحة: أعراض أوميكرون والإنفلونزا متشابهة والحل في الإجراءات الاحترازية

الحكومة: فرض غرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

بث مباشر.. عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى وأول ظهور لابنته

«التموين» تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن دمغة الذهب

دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد «كيروش» مع منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا