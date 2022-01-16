محافظة الجيزة تعلن بدء أعمال رصف وتطوير شارع الأسطبل «صور»

كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة متابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق وسرعة الانتهاء منها في الموعد المحدد لها.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم باستكمال أعمال وضع الطبقة الأسفلتية الأولى بشارع الأسطبل بمدينة أوسيم، بداية من كوبري الزيدية وحتى شارع الفكرية، بطول «2000م2» تقريبًا وعرض «11م2» تقريبًا، وجارِ متابعة استكمال الأعمال بمتابعة من فرج عبدالعاطي رئيس مركز أوسيم.

كان أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عصر اليوم، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية الهامة بحي شمال الجيزة، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

شملت جولة المحافظ تفقد شوارع الطيار فكري والأقصر وزكي مطر وبشتيل، للتأكد من نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة على الطبيعة، في إطار خطة المحافظة برصف وتطوير عددا من الشوارع الحيوية، والتي تشهد كثافات مرورية عالية لتيسير الحركة المرورية وحركة سير المواطنين.

تفقد محافظ الجيزة مجهودات إزالة التعديات للمنشآت والمحال على الطريق العام بشارع الطيار فكري، مشددًا على رئيس حي شمال بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع ومراجعة خطوط التنظيم والالتزام بها قبل البدء في أعمال الرصف، وكذا تقليم وتهذيب الأشجار الموجودة به لكي تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالشارع.

واطلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع الأقصر، مؤكدًا أن كافة أعمال الرصف والتطوير الجارية تستهدف في المقام الأول تقديم خدمات أفضل للمواطنين والتسهيل عليهم في حركه التنقل، موجها بعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات بنهر الطريق والجزر الوسطى ورفع السيارات المتهالكة وإزالة الجراجات العشوائية لما تسببه من إعاقة الحركة المرورية.

وخلال الجولة شدد المحافظ علي الشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والفنية وتغطية بالوعات صرف الأمطار بإحكام لمنع تراكم المخلفات بها.

كما استمع المحافظ لأراء ومقترحات المواطنين من قاطني تلك الشوارع، مؤكدًا على الاستجابة لأي معوقات تواجههم وحلها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة نجوي السعيد، مدير مديرية الطرق والنقل، وأشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.