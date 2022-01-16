الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الخانكة 4 أيام

حبس 3 متهمين
حبس 3 متهمين

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد، تخصص في التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة المنايل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

كان ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطقة المنايل دائرة المركز، وتبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار وبعرض 2.5 متر، وكذلك تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتحفظ عليها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من الأهالى قيام مجموعة من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطق المنايل دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ومعاونة النقباء محمد إمبابي ومحمد خالد من ضبط " ح ح ع"، 34 سنة، مبيض محارة، و"م ي ح"، 21 سنة، تباع، و"ي ع ع"، 44 سنة، ربة منزل، حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب داخل منزل ملكهم بقرية المنايل دئرة المركز، وتبين وجود حفرة على عمق 7 أمتار، وبعرض 2.5 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر "2 فأس و2 كوريك، وخرطوم لشفط المياه، وماكينة لحام.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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