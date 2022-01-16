محافظ أسوان يوزع قسائم صرف 155 جهازًا كهربائيًا لـ33 عروسة

وزع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قسائم صرف 155 جهاز كهربائى معمر منزلى ما بين (ثلاجة – بوتاجاز – غسالة) حديثة لـ33 عروسة من الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام وغير القادرين كمرحلة أولى من ضمن 100 عروسة مستهدف توزيع أكثر من 300 جهاز كهربائى عليهن على مدار شهر يناير.

وذلك تواكبًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن 2022 عام "المجتمع المدني" وبرعاية مبادرة "الناس لبعضهم" ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع، ووسط أجواء من الفرحة وإطلاق الزغاريد.



وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، وذلك بقاعة عروس النيل بحضور أسر العرائس، وأيضًا محمود زهير ممثل المؤسسة، بجانب الدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن مبادرة "الناس لبعضهم"، والتى تم إطلاقها من رحم تداعيات أزمة كورونا أصبحت من أهم المبادرات على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تعتبر حلقة وصل بين المحافظة والمجتمع المدني لتنسيق الجهود الأهلية والحكومية في رفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر احتياجًا والعمل على دعمهم فى مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن مبادرة "الناس لبعضهم" تمثل نموذجًا حيًا في التكاتف والتلاحم المجتمعى وتتمتع بقبول كبير لدى الشارع الأسوانى، كما أنها تعمل من خلال فريق عمل متكامل ومتواصل مع الجمعيات الأهلية والجهات الخدمية المختلفة ورجال الأعمال والمستثمرين، علاوة على أن لها مزايا بتوافر الإمكانات المتوافقة مع توجيهات المحافظ فى تلبية المطالب الجماهيرية للمواطنين دون التقيد بالإجراءات الروتينية والبيروقراطية.

جدير بالذكر أن افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدرسة المنار الرسمية للغات إنجليزى بوسط المدينة، والتي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الإحلال الكلى لها بتكلفة 8.5 مليون جنيه وتضم 4 أدوار، بجانب الدور الأرضى لتستوعب 24 فصل دراسى لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.

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