حفل زفاف شتوي.. نصائح التنظيم والديكور والتصوير واستقبال الضيوف

يمكن أن تكون حفلات الزفاف الشتوية ساحرة ورومانسية تمامًا، لكن هناك عدد قليل من المشكلات التي لا مفر منها والتي تترافق مع حفلات الزفاف التي تقام خلال الأشهر المظلمة، إذا كنت ستقيمين حفل زفاف في فصل الشتاء فلا داعي للذعر، كل هذه المشاكل صغيرة جدًا ويمكن تجنبها تمامًا مع بعض الاستعدادات مسبقًا.

يقدم موقع onefabday بعض النصائح لتنظيم الأفراح في فصل الشتاء:

وقت السفر

يعني وقت السفر الإضافي وجود الطقس السيئ الذي يعيق حركة المرور لذا امنح وقتًا إضافيًا للسفر إلى حفلتك، بغض النظر عن مدى قربك أو بعدك.

مكان واحد فقط

إذا كان ذلك ممكنًا، يمكنك إقامة حفلتك واستقبالك في مكان واحد، أو أماكن قريبة جدًا من بعضها البعض، هذا سيجعل النقل أسهل في حالة سوء الأحوال الجوية.

أضف الرومانسية مع الشموع

سيكون الظلام مبكرًا جدًا، فيمكنك إضافة ضوء الشموع الرومانسي.

ألوان زفاف الشتاء

زين المكان بدرجات غنية ودافئة من أحمر التوت، والعنابي والأسود والذهبي، أضف المزيد من الرومانسية الشتوية مع الكثير من المساحات الخضراء الطبيعية.

فحص المعطف

تأكد من أن شخصًا ما مسؤول عن أخذ المعاطف في مكتب الاستقبال الخاص بك والتأكد من سلامتهم.

الحفاظ على دفء الضيوف

ضع في اعتبارك بذل جهد لضمان تدفئة ضيوفك بمجرد وصولهم، بمشروب ساخن عند الوصول فكرة جميلة وبسيطة.

فحص ديكور المكان

تحقق مما إذا كان المكان الخاص بك يحتوي على الزينة التي تناسب ذوقك، فيمكنك أن تجد أشكالا من ديكور عيد الميلاد.

نصائح تصوير حفل زفاف الشتاء

الوقت

تصبح مظلمة في وقت مبكر جدًا في فصل الشتاء، لذا اضبط جدول الصور للحصول على مزيد من الإضاءة، غالبًا ما يكون التقاط صور شخصية قبل حفلك فكرة جيدة.

للمطر

احصل على مظلات لطيفة على أهبة الاستعداد لالتقاط صور الزفاف في الهواء الطلق، حتى تكون مستعدا لهطول الأمطار في أي وقت ولاتفسد جلسة التصوير

لا تفسد كعبك

إذا كنت ترتدي حذاءًا بكعبًا عاليًا، فلديك خيار حذاء آخر لصورك الخارجية.

حافظ على يديك دافئة بشكل ممتع

لا تبدو الأيادي الزرقاء الباردة الجليدية مظهرًا جيدًا في صور الزفاف الشتوية، وهنا يأتي دور تدفئة اليدين.