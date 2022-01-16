معاينة حريق مخزن خردة بالسيدة زينب

انتقل رجال المباحث إلى موقع نشوب حريق بمنطقة السيدة زينب، لكشف ملابساته وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.

وتتمركز 5 سيارات إسعاف بموقع حريق اندلع داخل مخزن خردة في حارة الأربعين بمنطقة السيدة زينب، تحسبًا لوقوع أية مصابين جراء الحريق، سواء اختناقات للمواطنين أو الإصابة بحروق، ليتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من المكان.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا باندلاع النيران داخل مخزن خردة بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، كما انتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.