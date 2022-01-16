الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار رحيل البابا بنيامين الأول

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بتذكار رحيل البابا بنيامين الأول بابا الكنيسة القبطية رقم 38، و ولد البابا بنيامين ببلدة بيرشوط من أبوين مسيحيين غنيين ربياه تربية مسيحية، وعندما كبر ترهب عند ناسك قديس يدعي" ثاؤنا "بإحدي أديرة غرب الإسكندرية، فنما في الفضيلة ودراسة الكتب المقدسة، وعقب رحيل البابا أندرنيقوس أجمع الشعب القبطي بالإجماع علي رسامة بنيامين بطريركا، وكان ذلك في يوم 9 طوبة سنة 339 للشهداء ما يقابل عام 623 .

من جانبه قال ماجد كامل الباحث في التراث القبطي، إن عهد البابا بنيامين واجه الكثير من الاضطهاد حتى جاء الفتح العربي لمصر، ووصلته رسالة أمان من عمرو بن العاص فعاد إلي كرسيه واهتم برعاية شعبه وتعمير الأديرة التي خربت، كما شرح العقيدة السليمة لشعبه و رسم كثير من الآباء الأساقفة والكهنة، ثم رحل عن العالم يوم 8 من شهر طوبة القبطي.

وكانت مدة رئاسة الأنبا بنيامين علي الكنيسة المصرية 39 سنة قضى منها13 سنة منها طريدا شريدا، ثم منحه الله أن يعود إلي مقر كرسيه وأن تستعيد الكنيسة مكانتها في المجتمع.

في سياق آخر، كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد احتفلت بعيد الختان، وهو أحد الأعياد الكنسية السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالقداسات بالطقس الفرايحي وتقرأ قراءات 6 طوبي، مع ألحان ذكصولوجية وإبصاليات وأرباع ناقوس عيد الختان.

و«عيد الختان» هو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد، في لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة التي جاءت في سفر التكوين بالكتاب المقدس، و«الختان» هو شريعة يهودية أملاها الله لخليله إبراهيم.