الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة غريق مجهول الهوية بميناء الصيد ببورسعيد

جثة
جثة

عثر صيادو بورسعيد، اليوم الأحد، على جثة شخص مجهول الهوية، وذلك داخل ميناء الصيد، بالتزامن مع حالة الطقس غير المستقر التي تضرب المحافظة، والارتفاع في الأمواج وحدة الرياح. 

وأكد مصدر أمني لـ الدستور، أن الجثة التي تم العثور عليها متحللة بشكل كامل، ويصعب التعرف على هوية الشخص الغارق، مؤكدا أنه لم يتم العثور معه على أي شئ يدل على هويته أو مكان الغرق. 

وأشار إلى أن الجثة لشخص يبلغ من العمر ما يقرب من 65 عامًا، وذلك طبقًا للتحريات الأولية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم التعامل مع الجثة طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الأمر. 

وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالواقعة، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للتعامل مع الواقعة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق.

وناظر فريقًا من النيابة العامة الجثة، وأمر بالتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى الزهور المركزي، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات والتعرف على هوية الشخص، والتصريح بالدفن. 

من جانبه أكد إيهاب المالحي قائد غواصي الخير بجمهورية مصر العربية، أن الجثة غير تابعة لحادث غرق مركب صيد البرلس، مشيرًا إلى انتشال الجثامين، بجانب أن أكبرهم في العمر 50 عامًا ولم يتعرض للغرق، وكان من الناجين من الحادث.

المركزى الدستور العربية الرى اجراءات عرف عرض مستشفى الطقس على ضرب الأحد جمهور

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