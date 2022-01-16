محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير الشوارع بحي شمال

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور المرورية المهمة بحي شمال الجيزة في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

شملت جولة المحافظ تفقد شوارع الطيار فكري والأقصر وزكي مطر وبشتيل، وذلك للتأكد من نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة على الطبيعة، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة برصف وتطوير عدداً من الشوارع الحيوية والتي تشهد كثافات مرورية عالية لتيسير الحركة المرورية وحركة سير المواطنين.

وتفقد محافظ الجيزة مجهودات إزالة التعديات المنشآت والمحال على الطريق العام بشارع الطيار فكري، مشدداً على رئيس حي شمال بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع ومراجعة خطوط التنظيم والالتزام بها قبل البدء في أعمال الرصف وكذا تقليم وتهذيب الأشجار الموجودة به لكي تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالشارع.

واطلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع الأقصر، مؤكداً أن كافة أعمال الرصف والتطوير الجارية تستهدف في المقام الأول تقديم خدمات افضل للمواطنين والتسهيل عليهم في حركة التنقل، موجها بعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات بنهر الطريق والجزر الوسطي ورفع السيارات المتهالكة وإزالة الجراجات العشوائية لما تسببه من إعاقة الحركة المرورية.

وخلال الجولة شدد المحافظ علي الشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والفنية وتغطية بالوعات صرف الامطار بإحكام لمنع تراكم المخلفات بها.

كما استمع المحافظ لآراء ومقترحات المواطنين من قاطني تلك الشوارع مؤكداً علي الاستجابة لاي معوقات تواجهم وحلها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل والأستاذ أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة والأستاذ شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والاستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.