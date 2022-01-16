الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني بشأن ميلاد 21 ألف طفل منذ بداية 2022

الدكتورة حنان حسني
الدكتورة حنان حسني يشار

تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء التخطيط والتنمية المحلية والقائم بعمل وزير الصحة، بشأن جهود الدولة في مواجهة أزمة الزيادة السكانية والتعامل مع تداعياتها.

وقالت "يشار"، في طلبها، إن عدد السكان في العالم بلغ نحو 7.3 مليار نسمة، 82% منهم في الدول النامية، و18% منهم في الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن مصر هي الأولى في العالم العربي من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا، ورقم 14 على مستوى العالم.

وأوضحت الدكتورة حنان حسني، أن آخر إحصائية كشفت أن 254 طفلا يولدون فى الساعة بمعدل 4 مواليد جدد لكل دقيقة في مصر، وسجل عدد المواليد منذ بداية عام 2022 أكثر من 21 ألف طفل وفقًا لتقارير رسمية، وهو ما يتضح أن عدد المواليد فى زيادة مستمرة، وهوما يتطلب منا وقفة وتحرك مجتمعي، لما تمثله الزيادة السكانية من تداعيات كبيرة على معدلات النمو والتنمية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الزيادة السكانية تشكل ضغطًا كبيرًا على موارد الدولة واحتياجات المواطنين الأساسية، لافتة إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية لتحسين حياة المواطنين وزيادة الإنتاج من خلال المشروعات القومية العملاقة، في حين تؤثر الزيادة السكانية سلبًا على هذه الجهود المبذولة، وهو ما يتطلب تفعيل دور الجهات المعنية في توعية المواطنين بخطورة النمو السكاني المستمر، وتداعياتها عليهم، ووضع خطة استراتيجية وطنية شاملة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة.

وتعبر المشكلة السكانية عن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، وقد تطور عدد سكان مصر عبر مائة عام، حيث تجاوز الـ100 مليون نسمة، لتصبح الدولة رقم 14 على مستوى دول العالم من حيث عدد السكان.

احتياجات المواطنين خطورة النمو السكانى الدكتورة حنان حسني يشار حياة المواطنين الجهود المبذولة تحسين حياة المواطنين القومية العملاقة مشروعات القومية المشروعات القومية

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