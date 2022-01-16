التحقيق فى نشوب حريق بسوبر ماركت بطنطا

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق في نشوب حريق بسوبر ماركت بطنطا، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحريق، وانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق نشب داخل سوبر ماركت بشارع الأنبابى التابع لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق داخل سوبر ماركت بشارع الانبابى دائرة قسم ثان طنطا، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.