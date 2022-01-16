الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عبر غرفة العمليات.. وكيل «تعليم دمياط» يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكيل «تعليم دمياط
وكيل «تعليم دمياط

ترأس الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أعمال غرفة العمليات لمتابعة سير امتحانات نصف العام لسنوات النقل بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

ويؤدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي العلوم والمهارات المهنية،  وطلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية و وطلاب الصف الثاني الإعدادي في مادتي الجبر والتربية الفنية والصف الثاني الثانوي في مادتي التربية الدينية والتربية المهنية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وجميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وحل أية مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

 وأشار "خلف"، إلى أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة للطلاب والمعلمين حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وأن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة.

إقليم محافظة دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إسعاف دمياط تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط

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