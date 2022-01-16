لمعاملته السيئة.. شاب قتل والده خنقا ببطانية في شبين.. تجديد حبس

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تجديد حبس شاب قتل والده خنقا ببطانية، داخل منزله بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب معاملة والده السيئة له، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد تمكنت من القبض على شاب متهم بقتل والده المحامي في مدينة شبين الكوم خنقا بسبب خلافات بينهما، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث بالمنوفية، يفيد بمصرع محامي داخل منزله وتبين وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

و وفق التحقيقات الأولية فقد أشارت إلى قيام نجل المجني عليه بقتله خنقا، بسبب خلافات بينهما، و تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.