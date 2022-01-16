«البحث العلمي» تدعو رواد الأعمال للمشاركة فى أسبوع الابتكار الأورومتوسطى

دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، رواد الأعمال والباحثين المصريين من المهتمين بالمشاركة عبر الإنترنت في الحدث الإقليمي وهو أسبوع الابتكار الأورومتوسطي في مجال المياه والطاقة والغذاء تحت عنوان "تمهيد الطريق لريادة الأعمال"، والذي ستبدأ فعالياته من 17 وحتى 20 يناير 2022، وتأتي مشاركة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار التعاون المبرم بينها وبين مشروع NEX-LABS ومشروع PHEMAC حول ريادة الأعمال ودعم الابتكار فى مجال الطاقة والمياه والغذاء، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في تونس.

يعد هذا المؤتمر الإقليمى فرصة تجمع الجهات الفاعلة في الصناعة، والجامعات والمراكز البحثية، والخبراء الدوليين، ومكاتب نقل التكنولوجيا، وواضعي السياسات، ومؤسسات البحث والتطوير للنقاش وتبادل الآراء حول أحدث الابتكارات والنتائج في قطاعات المياه والطاقة والغذاء من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية، إلى جانب أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتكويِن الشراكات وفتح فرص تعاون ونمو جديدة عبر المنطقة الأورومتوسطية، وسيضم الحدث مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال ركن رواد الأعمال لمناقشة الأفكار الجديدة والمبتكرة ذات العائد الاقتصادى والعلمى فى مجالات المياه والطاقة والغذاء، والتواصل مع النظراء والمهتمين المعنيين في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجانب المشاركة فى معرض WEF Nexus للابتكار (عبر الإنترنت).