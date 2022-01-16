الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد «كريزة المرارة».. كورونا يهاجم منزل مي عز الدين

مي عز الدين
مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين منشورا جديدا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"من داخل الحجر الصحي المنزلي، أعلنت فيها إصابة والدتها بعد ايام قليلة من إعلانها إصابتها بأزمة صحية كبيرة بسبب كريزة المرارة.

ونشرت النجمة فيديو كوميدي للفنان أحمد صلاح السعدني ، يقلد فيه مقطعا كوميديا شهيرا على  أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلقت "عاملة حجر صحي في البيت علشان والدتي عندها كورونا ربنا يكمل شفاها علي خير يا رب".

 

 

وتفاعل مع مي عز الدين عدد كبير من المتابعين وأصدقائها، ودعوا لوالدتها ولها بالشفاء العاجل، مشيدين بطريقتها في التعامل الخفيف مع الأزمات التي لحقت بها خلال الفترة الماضية ومن أزمة المرارة.

وكانت الحالة الصحية لمي عز الدين، قد استقرت بشكل كبير بعد إعلانها إصابتها المرارة من خلال منشور على "إنستجرام" أيضا وعادت وقالت عبر الموقع نفسه، "شكرا على سؤال الجميع، عَدِت.. والنهارده أحسن.. وبإذن الله هعمل العملية السنة دي، لأني مبقتش قد كرايزاتها أكتر من كده، من عمر وسلمى 2 وأنا بحاول أعيش بيها بس واضح إنها لازم تتشال الحمد الله".

وكانت آخر أعمال النجمة مي عز الدين خارج الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "خيط حرير" الذي عرض قبل عامين عبر قنوات أون، وقدمته بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم الفنان حازم سمير والفنان محمود عبدالمغني، والفنان الراحل أحمد خليل، والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان نيقولا معوض، والفنان أحمد صيام، ومحمد علي رزق، وحنان سليمان، ومحمد سليمان، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملاك،ومن إخراج إبراهيم فخر.

مي عز الدين الفنانة مى عز الدين انستجرام الحجر الصحي فيروس فيروس كورونا المرارة

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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