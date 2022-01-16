اليوم.. استئناف محاكمة 6 متهمين بقتل موظف في الغربية

تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات طنطا «الدائرة الثالثة» برئاسة المستشار أحمد عبد الغني عمران، محاكمة 6 أشخاص من بينهم عمدة قرية ونجله و4 آخرين لاتهامهم بقتل موظف بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا، بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرض زراعية خاصة بآخرين حيث أنهم قاموا باحتجازه داخل مزرعة مِلْك عمدة القرية وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية.

وكانت محكمة جنايات طنطا قد قررت في جلستها الماضية، التي عقدت في شهر نوفمبر من العام الماضي، تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم لسماع مرافعة دفاع المتهمين، فيما طالب سالم علواني محامي أسرة المجني عليه بسرعة الفصل في القضية التي تعود لشهر إبريل عام 2019

تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يُفيد بورود بلاغ من صابر مصطفى رمضان "مزارع" بقرية كفر مسعود باختفاء شقيقه إبراهيم الموظف بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، إحدى شركات البنك الزراعي، المقيم بنفس القرية، ويبلغ من العمر 38 عامًا في ظروف غامضة.