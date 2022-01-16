إصدارات دار غراب بمعرض الكتاب

تشارك دار غراب للنشر والتوزيع، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إقامته في الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير 2022، بعدد كبير من الإصدارات الجديدة والتي نستعرضها في هذا التقرير.

ـ ـ كتاب "الصراع العربي البرتغالي في الخليج العربي والبحر الأحمر"، من تأليف دكتور محمد بن علي آل هزاع، عضو اتحاد المؤرخين العرب.



يرصد الكتاب الخطط الاستعمارية التي وضعها البرتغاليون لإسقاط الحكومات العربية التي تطل علي الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، من أجل إخضاعها تحت سيطرتهم والاستيلاء علي مملكتهم وعلي ثرواتهم التجارية والطبيعية ومن ثم الوصول إلي المقدسات الإسلامية، والاستيلاء عليها ومقايضاتها بالمقدسات المسيحية، التي تخضع للسيطرة الإسلامية في فلسطين.

ــ كتاب "كرسي في البلكونة" تأملات في الرواية العربية

والكتاب من تأليف الباحث دكتور محمد أبو السعود الخياري، والذي يشير في مقدمته للكتاب إلي: لا يجتمع النقد الجاد الشريف مع حاجة الناقد لخدمات المبدعين أو اهتمام الصحفيين أو رضا وانتباه الناشرين. لا تغريه جائزة كبيرة، ولا يضعفه نشر مقالة بمجلة شهيرة، ولا يهتز لديه الوقار إذا حل ضيفا في حوار.

ــ رواية "لامور" من تأليف ماريا شوقي

ومما جاء علي غلاف الرواية الخلفي: وهنا لم تستطع فريدة الدخول. فكان هناك حاجز شفاف بينها وبين الأرض يمنعها، لكنها لم تؤذي أو يصبها مكروه.. وعلي الرغم من هذا كانت تري جثث الموتي مبعثرة في كل أرجاء المكان، ومنها الطازجة ملمحة علي قتلها منذ فترة وجيزة.. أي أن هناك من البشر من يأتي إلي هنا رغم ما يحكي من لعنة عن هذا المكان.

ــ كتاب "التعهيد" .. ثورة في توفير الوظائف والعمل عن بعد، من تأليف الدكتور مصطفي فتحي نعيم.

يمنح الكتاب فرصة التعرف علي مجال "التعهيد"، والذي تحتل مصر فيه مركز متقدما بين دول العالم باعتبارها من أهم المقاصد العالمية لتقديم الخدمات في ذلك المجال. كما يعد الكتاب دليل استرشادي لأي مستثمر للتعرف على الفرص الاستثمارية في هذا المجال، وكيفية الاستعانة بالكفاءات الفنية في مصر لإنجاز المهما النكنولوجية بجودة عالية وبأقل تكلفة.

ــ دراسة نقدية بعنوان "حوارات بلا أقنعة بين الهامش والمتن" للدكتورة مروة مختار

الاشتغال بالنقد يعني أنك تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصا واحدا. يعني أن القلق المعرفي يسكنك ويدفعك إلي التساؤل دوما، يحرضك علي محاولات متكررة للفهم لن ترضي أن تنعم بها وحدك. ويعني أنك تمد يدك دوما لتصافح من أمامك مبتسما لتغرس فيه محبة النصوص والنفوس، هي أولي خطوات القراءة والتحليل. الاشتغال بالنقد يعني أنك في قلب الحياة.

ــ كتاب "رسائل من الشاطئ الآخر"، تأليف دكتورة دلال مقاري باوش وحسام عبد القادر

يضم الكتاب مجموعة رسائل متبادلة بين الكاتب الصحفي المصري حسام عبد القادر والدكتورة دلال مقاري باوش مديرة معهد دراما بلا حدود في ألمانيا، حول هموم وقضايا مشتركة تهم الوطن بمفهومه الشامل، وتعبر عن كثير من القضايا التي تؤرقنا نحو وطننا وتتحدث عن الغربة خارج الوطن وداخله، خاصة قضايا الهجرة والسفر والهروب عبر البحار والمحيطات لمستقبل غامض علي أمل في غد أفضل.

هذه الرسائل الأدبية تذكرنا بجنس أدبي افتقدناه كثيرا وهو أدب الرسائل أو فن الرسائل، والذي يعد من الفنون الأدبية القديمة، وهو فن نثري جميل يظهر مقدرة الكاتب وموهبته الكتابية وروعة أساليبه البيانية القوية.

ــ النسخة العربية لرواية "دعني أحكي لك" للكاتب الأرجنتيني خورخي بوكاي، وترجمة مصطفي سالم.

تعد رواية "دعني أحكي لك"، لخورحي بوكاي، أحد أهم المؤلفات الأكثر مبيعا في إسبانيا وأمريكا اللاتينية، فقد خرجت إلي النور في أكثر من 25 طبعة باللغة الإسبانية وحدها. كما وزعت منها ملايين النسخ حول العالم وترجمت إلي أغلب اللغات الحية.

هذا بالإضافة إلي عدد كبير من الروايات من بينها: "نهاوند".. فتح الفتوح الإسلامي لبلاد فارس من تأليف دكتور علاء عبد النعيم.

ــ "ملحمة أم المماليك .. نفيسة البيضا" تأليف دكتور محمد عبد العزيز

ــ رواية "بوابة دهليز" وكتاب "في جوف الخيال" تأليف سحر الرشيد.

ــ رواية "مها" للكاتبة عبير جمال الدين.

ــ رواية "طريد بغداد" من تأليف نصير حسين.

ــ رواية "ندوب صماء" من تأليف دعاء الجابي.