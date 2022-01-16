من «الحجاب» لـ«هاتولي كنتاكي».. مواقف تصدرت بها «أحلام» الترند

“ليش أنا انحج. في حين الكويت دولة عدل وهذا خطابي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد” بهذه الكلمات عبرت الفنانة أحلام عن غضبها بسبب احتجازها في الحجر الصحي الكويتي ومنعها من السفر.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة أحلام الجدل، إذ لها الكثير من المواقف التي صدرتها على قائمة الترند ومواقع البحث الاجتماعي، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

“هاتولي كنتاكي”

خطفت النجمة أحلام الأضواء عندما طلبت خلال حلقات برنامج "آراب أيدول" في 2013 وجبة من “كنتاكي” حيث قررت عدم استكمال الحلقة إلا بعد إحضار الوجبة.

على الفور انتشرت الجملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تحولت إلى “كوميكس” وارتبطت بالفنانة أحلام منذ ذلك الوقت.

"انتقاد حفيدة أم كلثوم"

في عام 2015 انتقدت الفنانة أحلام النجمة الشابة “ياسمينا” حفيدة السيدة أم كلثوم، وذلك بعدما شاركت خلال برنامج “آراب جوت تالنت” حيث وصفت صوت ياسمينا بـ"النشاذ".

ولم تكتفي أحلام بذلك، بل هاجمت الفنانة نجوى كرم بسبب تشجيعها لياسمينا، حيث انهالت حرب التصريحات بين الثنائي لتنتهي بعد عامين بالصلح.

"أنا الملكة.. مقهورين"

لم تسلم لجنة تحكيم برنامج “آراب أيدول” لاكتشاف المواهب الغنائية من الفنانة الإماراتية أحلام، حيث شنت الحرب عليهم في عام 2014 عندما وصفت نفسها بـ"الملكة" متحدية بذلك أعضاء اللجنة وخاصة الفنان اللبناني راغب علامة.

"تغير شكلها"

مؤخرًا استطاعت النجمة أحلام أن تجذب إليها الأنظار، بعدما ظهرت بلوك جديد وجسم ممشوق، حيث أعجب بها الكثير من المتابعين لها، وظهرت بتسريحة شعر جديدة ونحافة واضحة أظهرتها في عمر أصغر.

"حجاب أحلام"

في شهر ديسمبر من عام 2020، نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها بتويتر، صورة لها مرتدية الحجاب، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية، لتتربع آنذاك على عرش مواقع التواصل الإجتماعي لعدة أيام.