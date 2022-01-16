«الدواء المصرية» تنظم ورشة عمل حول كفاءة تحاليل معامل مراقبة الجودة

أعلنت هيئة الدواء المصرية، فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف ببرنامج اختبار الكفاءة الفنية للتأكد من صلاحية نتائج التحليل الصادرة من معامل مراقبة الجودة.

تهدف الورشة إلى التعريف ببرنامج اختبار الكفاءة الفنية لمعامل مراقبة الجودة طبقًا للمواصفة القياسية ISO/IEC 17043، حيث يعد برنامج اختبار الكفاءة الفنية؛ أحد أدوات التحقق من صحة النتائج والقياسات، من خلال استخدام مجموعة متنوعة من عينات اختبارات الكفاءة التي تشابه العينات الروتينية؛ لتوفير نتائج تساعد على تحسين أداء المعمل، كما يهدف البرنامج إلى اكتشاف المشاكل، وعمل إجراء تصحيحيًا مبكرًا يساعد على تقليل التكلفة.

وقالت إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ٢٠ يناير بإحدى فنادق القاهرة، ومتاح حضورها من خلال إحدى المنصات الإلكترونية.

وأضافت أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن آليات وإرشادات المخزون الآمن للمستحضرات الصيدلية.

وتهدف الورشة إلى التعريف بجهود إدارة دعم توافر واستمرارية تداول المستحضرات (إدارة نواقص الأدوية سابقًا)، وما تقوم به من إجراءات لضمان توافر المستحضرات الطبية للمرضى؛ من خلال تطبيق العديد من القواعد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم الخدمات التي تقدمها الإدارة لضمان استمرارية التوافر، وطرق التواصل مع متلقى الخدمة.

ومن المقرر انعقاد ورشة العمل اليوم الأحد وغدًا الإثنين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، علمًا بأن ورشة العمل مقدمة لممثلي الشركات المحلية ومتعددة الجنسية وموزعي الأدوية.

وتبدأ ورشة العمل من التاسعة والنصف صباحًا حتى الخامسة مساءً، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.