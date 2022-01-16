ضوابط عمل شركات السياحة خلال موسم العمرة المقبل

أصدرت وزارة السياحة والآثار، إقرارًا على الشركات السياحية الراغبة في العمل خلال موسم العمرة المقبل، والتي تتعهد فيه الشركات بمسؤليتها القانونية الكاملة سواء المدنية أوالجنائية عن صحة وجميع الإجراءات التي تباشرها الشركة والمستندات التي تقوم بإدراجها على البوابة المصرية للعمرة، والتزامها بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية والقرارات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار في حالة إخلال الشركة بأي بند من بنود الإجراءات والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم.

كما تقر الشركة بأنها اطلعت على القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم شركات السياحة والقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بالبوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ شركات السياحة لرحلات العمرة والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة والتي تشمل الاشتراطات التي وافق عليها مجلس الوزراء لتفيذ رحلات العمرة في ظل جائحة كورونا.

وقد الزمت وزارة السياحة والآثار الشركات المنظمة لرحلات العمرة لموسم المقبل بضرورة الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة، كما يجب على الشركات الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي فيما بخص التحويلات البنكية وذلك وفقًا للبرنامج المرفوع من الشركة على البوابة المصرية للعمرة، كما يجب على الشركات الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، بالإضافة إلى التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة من جانب المملكة العربية السعودية .

كما ألزمت الوزارة الشركات بمدة صلاحية تأشيرة السفر الصادرة لأداء مناسك العمرة، وأن تكون مدة برنامج العمرة هى المدة ذاتها المقررة للتأشيرة، كما يجب الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام.

كما أشارت الوزراة |إلى أنه يجب على الشــركات الســياحية التأكد من أن يكون جواز ســفر المعتمر منفردًا وصــالح لمدة عام ويوجد به صفحتي خاليتين على الأقل وذلك لإدراج بيانات المعتمر على البوابة المصرية للعمرة.