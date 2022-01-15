حصاد «التخطيط» في يوم: ضخ استثمارات بالصعيد وارتفاع عدد التلاميذ

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، السبت، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف لعام 21 /2022، حيث أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف يصل إلى 185 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 21 /2022 تبلغ 3,8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 22,5% عن خطة عام 20 /2021.

https://www.dostor.org/3684580

قام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع السفارة الدنماركية بالقاهرة لتنفيذ عدة برامج تدريبية مقدمة من مركز زمالة دانيدا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد والسفارة خلال شهر مارس الماضي.

https://www.dostor.org/3684799

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى عدد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي بلغ 26.3 مليون تلميذ عام 2020/2021 مقابل 25,3 مليون تلميذ عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.8%من إجمالي التلاميذ.

https://www.dostor.org/3684855

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة مدارس التعليم المجتمعي والتربية الخاص والقراءات فى مصر للعام الدراسي 2020-2021، لافتاً إلى أن عدد التلاميذ بمرحلة التعليم المجتمعي بلغ 136,3 ألف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021.

https://www.dostor.org/3684911

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، في منتدى الفن الدولي المنعقد بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، وتنطلق فعاليات المنتدى بحضور كل من الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأحمد غنيم، مدير المتحف القومي للحضارة، الفنانة التشكيلية راندة فؤاد، رئيس مؤسسة شيراندا ورئيس «منتدى الفن الدولى- فن من أجل التنمية المستدامة».

https://www.dostor.org/3685231