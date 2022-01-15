السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وفاة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية.. من هو؟

السفير قيس العزاوي
السفير قيس العزاوي

رحل السفير الدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض. 

 

ونعى بيان للأمانة العامة للجامعة، العزاوي قائلًا: "توفى إلى رحمة الله تعالى السفير الدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية بعد صراع مع المرض. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناته".

 

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والاتصال، الذي وافته المنية اليوم بعد صراعٍ مع المرض. 

 

وقدم أبوالغيط التعازي لأسرة الفقيد، باسم الأمانة العامة للجامعة وجميع العاملين فيها، مؤكدًا أن السفير العزاوي كان قيمة كبيرة، لبلده العراق وللأمة العربية، وأنه مزج بين العمل السياسي والأكاديمي فأجاد وترك بصمة في كل مجال. 

 

وقال الأمين العام إن فترة عمل الراحل الكبير بالجامعة كشفت عن حس عروبي صادق والتزام بالقضايا العربية والعمل العربي المشترك صاحب العزاوي عبر مسيرته المهنية والأكاديمية، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

 

من هو العزاوي؟

العزاوي حاصل على ليسانس علم نفس واجتماع من جامعة عين شمس فى عام ١٩٦٩ ثم حصل على ماجستير الفلسفة الإسلامية من معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، ولم تتوقف مسيرته العلمية عند ذلك الحد إلى مدينة النور باريس ليحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى فى تاريخ الدولة العثمانية عن تخصص علم الاجتماع العسكرى من جامعة السوربون.

يعتز بتأسيسه الصالون الثقافى العربى فى عام ٢٠١١ والذى يضم خيرة الوجوه الثقافية والفكرية العربية ومقره القاهرة وقد عقد جلساته فى العديد من العواصم العربية الأخرى ويهدف إلى رفع وعى النخب بما يجرى فى العالم العربى وقد صدر عن الصالون 19 كتابًا فيها تسجيل لمحاضر جلساته.

قيس العزاوي الجامعة العربية أخبار جامعة الدول العربية أمين عام جامعة الدول العربية نعي

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