السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى يبحث مع رئيس الاتحاد العام للشغل تطورات الأوضاع

قيس سعيد
قيس سعيد

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، الوضع العام في البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحسب بيان الرئاسة التونسية اليوم السبت.

وكان الرئيس التونسي قد أكد، في وقت سابق اليوم، رفضه كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي، موضحًا أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وأنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة .

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١٩٩٠-٢٠٢١

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