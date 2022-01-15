السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بالمطرية

حريق شقة
حريق شقة

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، عن أن ماسًا كهربائيًا وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بالمطرية. 

وكان تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة المطرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المطرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

 

حريق شقة أخبار الحوادث المطرية اخبار عاجلة سيارات الإطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

دعوى مستعجلة لمنع طبيب «الإبراشى» من مزاولة المهنة

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام غينيا بيساو في أمم إفريقيا

«الجريمة».. أبطال الفيلم: ينتمى لـ«السيكودراما».. وكل المشاهد صعبة

سمير صبرى: الطبيب المعالج للإبراشى شارك فى مظاهرات الإخوان

«متخفش».. الباز لـ عمرو أديب: شماتة الإخوان «فى الجزمة»

وزير النقل: بدء تنفيذ أول 10 محطات بنظام أتوبيس «BRT» على «الدائرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت