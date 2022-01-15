التحريات: ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بالمطرية

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، عن أن ماسًا كهربائيًا وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بالمطرية.

وكان تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة المطرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المطرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.