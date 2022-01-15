السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مباراة مصر وغينيا بيساو.. تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022

المنتخب المصري
المنتخب المصري

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية ومباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية يشغل بال المواطنين ومشجعي الكرة، لمعرفة القنوات المتاحة لبث المباراة بين منتخب مصر وغينيا في بطولة «كأس أمم إفريقيا»، حيث يشارك بها العديد من المنتخبات العربية، ويتسارع كل منتخب على تحقيق النصر لبلده.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

تقام بطولة أمم إفريقيا هذا العام في الكاميرون والذي تبدأ من يوم التاسع من يناير لليوم السادس من شهر فبراير عام 2022، وقد فاز منتخب نيجيريا على مصر بالهدف دون مقابل، وقد تعادل فريق غينيا بيساو مع فريق السودان وتراجع المنتخب المصري في نهاية المجموعة، حيث يقابل منتخب مصر فريق غينيا بيساو يوم السبت الذي يوافق الخامس عشر من يناير بتمام الساعة التاسعة من ضمن مباريات الجولة الثانية.

مباراة مصر وغينيا بيساو 

وينتظر الكثير من الجمهور فوز المنتخب أمام المنتخب الغيني حتى يتمكن المنتخب من الصعود إلى المرحلة التالية، لذا قام عدد كثير من عشاق كرة القدم بالبحث على جوجل لمعرفة القنوات التي تقوم بنقل المباراة، حيث تذاع المباراة بعدد من القنوات المشفرة ولا يتمكن الجمهور من متابعة المباريات، لكن هناك عدد من القنوات العربية تقوم بنقل المباريات وهي قنوات مفتوحة ومجانية.

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تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

وتعد قناة بي إن سبورت هي واحدة من القنوات التي تنقل مباريات كاس أمم إفريقيا، وهي قناة قطرية لها الحق في إذاعة المباريات بشكل مباشر، ولكن هناك ثلاث قنوات عربية أخرى تقوم بنقل بطولة كأس إفريقيا، وهي قناة tvt التوجولية وكذلك قناة Rti الايفوارية وأيضا قناة Ortb البينينية.

تردد قناة tvt:

_ التردد: 11900

_ الاستقطاب: افقي.

_ معدل الترميز: 27500.

تردد قناة Rti:

_ التردد: 11900.

_ الاستقطاب افقي.

_ معدل الترميز: 27500.

تردد قناة: ortb:

_ التردد:11900.

_ الاستقطاب: افقي.

_ معدل الترميز:27500.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر وغينيا القنوات الناقلة مصر وغينيا كأس الأمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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