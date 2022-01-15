ليبيا.. عقيلة صالح يبحث مع اللافي مستجدات العملية السياسية

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بحضور أعضاء مجلس النواب المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر وخالد الأسطى.

وخلال اللقاء الذي عقده بمقر إقامة عقيلة صالح في مدينة القبة، بحث الجانبان مستجدات العملية السياسية، لإيجاد أرضية توافقية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار، بحسب بيان مجلس النواب الليبي.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وصل إلى مطار الأبرق ظهر اليوم، في مدينة القبة، للقاء عقيلة صالح.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الليبي بعد غد الاثنين، جلسة رسمية في طبرق برئاسة عقيلة صالح من أجل بحث العديد من الملفات من بينها الانتخابات ومصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفي سياق متصل، ناقش ‏نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، أمس خلال اتصال هاتفي، مع "ريتشارد نورلاند" السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، مسار العملية الانتخابية في ليبيا.

وقد أكد اللافي ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم، ووعاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، معولاً في الوقت ذاته على مجلس النواب للدفع بهذا المسار إلى الأمام، بما يلبي طموح الشعب الليبي، ووفق آلية من النزاهة والشفافية، تقبل بنتائجها جميع الأطراف، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

ومن جانبه أكد ‏السفير "نورلاند" أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.