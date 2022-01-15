السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة مطروح: جار استكمال رفع تراكمات مياه الأمطار من المدارس (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال كريم عرفان، مدير المتابعة بمجلس مدينة مرسى مطروح، إنه جاري استكمال رفع تراكمات مياه الأمطار من المدارس، نظرًا لحالة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة وسقوط الأمطار وللتّسهيل على المعلمين والطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

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جانب من الحدث

أضاف أن جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح بإزالة تجمعات مياه الأمطار من افنية المدارس وأداء الامتحانات في أجواء مناسبة. 

وقال عمرو شحاتة، وكيل تعليم مطروح، في بيان السبت، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول انطلقت اليوم بكافة مدارس المحافظة وسط إجراءات احترازية محكمة .

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جانب من الحدث

أوضح أن طلاب الصف الرابع الابتدائي أدوا امتحان اليوم الأول في مادتي اللغة عربية فترة أولى وتربية دينية فترة ثانية كما أدي طلاب الصف الاول الاعدادي الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية بينما أدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اليوم الأول للمواد الغير أساسية في مادة التربية الدينية  وكذلك أدي طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم في مادة اللغة العربية. 

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جانب من الحدث

وأكد شحاته أن الامتحانات سارت وسط أجواء آمنة وهادئة بكافة أرجاء مطروح مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الطلاب وكافة المشاركين في العملية الامتحانية الكمامات الطبية الواقية مع التزام المدارس بمراعاة التباعد الاجتماعي الآمن  بين الطلاب والتهوية الجيدة للجان.

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جانب من الحدث

أضاف أن الامتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية والوزن النسبي لها بما يغطي كافة أجزاء المنهج الدراسي لافتاً أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية قامت التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتي أفادت أن العملية الامتحانية تسير في وضعها الصحيح وفق الضوابط الامتحانية ولم تتلق أي شكاوي من الطلاب وأولياء الأمور.

محافظ مطروح حالة الطقس سقوط الأمطار امتحانات الفصل الدراسي الأول مطروح

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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