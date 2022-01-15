اليوم الأول لامتحانات الأزهر: تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتأكد من شهادة اللقاح

انطلقت، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، في كليات جامعة الأزهر، وسط إجراءات احترازية مشددة في كل اللجان على مستوى فروع الجامعة في محافظات الجمهورية المختلفة، وسط متابعة من قيادات الجامعة لسير عملية الامتحانات.

من جانبه تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، لجان امتحانات كليات الجامعة بالدراسة، حيث تفقد لجان الفترة الصباحية بكليات أصول الدين، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على استعدادات الكليات للامتحانات، من خلال الوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

فضلا عن التأكد من وجود شهادات تناول اللقاح، واطمأن على تواجد الإشراف الطبي في محيط لجان الامتحانات، إضافة إلى تواجد أستاذ المادة خلال سير عملية الامتحانات، إضافة لتوفير قاعات تستوعب الطلاب، وكذلك إعداد لجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله محي عزب، عميد كلية أصول الدين، والدكتور مصطفى الباز، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.

وفي إطار حرصه الدائم والمستمر على متابعة سير وانتظام لجان الامتحانات بكليات الوجه القبلي أجرى الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، جولة تفقدية داخل عدد من للجان امتحانات بكلية التربية بنين وكلية الشريعة والقانون بأسيوط بالفترة المسائية للعام الجامعي 2022/2021م، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات وتطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك بناءً على توجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة في هذا الشأن.

كما وجه نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بضرورة تهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كل الخدمات وسبل الراحة للطلاب، مشددا، خلال جولته، على ضرورة توافر كل الاستعدادات والرعاية الطبية، فضلاً عن الاهتمام بالتأمين الكامل للجان لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الهدوء والنظام، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة لتذليل أي صعوبات قد تقابل الطلاب.

واستطلع نائب رئيس جامعة الأزهر آراء الطلاب حول المنهج وتوزيع الأسئلة، مشدداً على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة حرصًا على سلامة كل أطراف المنظومة التعليمية.

رافق نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة، الدكتور محمد سيد عبدالعال الحالي، عميد كلية التربية بنين، والدكتور عبدالفتاح بهيج العواري، عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، والدكتور إبراهيم أبو المجد، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، والدكتور أحمد يوسف مهدي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.