زراعة 70 شجرة جديدة بشوارع ساقلتة وحي الكوثر بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، والوحدة المحلية لحي الكوثر بزراعة 70 شجرة جديدة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، حيث تم زراعة ٥٠ شجرة خلال حملة تشجير بحي الكوثر استهدفت شارع البنوك بدءً من ميدان المفارق حتى بداية معهد أمناء الشرطة، وفي مركز ومدينة ساقلتة تم زراعة 20 شجرة بقرية الجلاوية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وفي إطار مبادرة المحافظة "أحلى وهي خضرة".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعين لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركزي "سوهاج، وطهطا" بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد سامح الشهاوي، رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، والنائب أحمد نشأت منصور، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائب إبراهيم خليفة، والنائب نشأت فؤاد عباس، أعضاء مجلس النواب، والنائب مجدي القاضي، والنائبة رشا اسحق، أعضاء مجلس الشيوخ، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، ورؤساء المجالس القروية التابعة لمركزي سوهاج وطهطا.

ووجه المحافظ بأهمية الدراسة والبحث لاحتياجات كل قرية ومراجعة كافة القطاعات، والعمل على توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى، مشيرا إلى أهمية دور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في التواصل مع المواطنين وتحديد أولويات احتياجاتهم.

وأكد أن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعاتها التنموية والخدمية ستغطي كافة المجالس القروية المدرجة بنطاق المحافظة خلال المرحلة القادمة.

من جانبه، أشاد العميد سامح الشهاوي، بمعدلات الأداء والتعاون والتكامل الذي تشهده المحافظة في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، موجهًا الشكر للمحافظ وجميع الاجهزة المعنية للجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية، وتذليل كافة المعوقات لتنفيذ جميع المشروعات المدرجة بالخطة، وتحقيق أقصى استفادة لمصلحة المواطن السوهاجي.