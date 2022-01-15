أسامة الأزهري: تيارات التطرف حاولت بشتى الطرق تهميش فكرة الوطن والانتماء

قال الدكتور أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، إن قضية الحكم والسياسة، تأتي من باب فروع الدين مثل الثواب والتجارة والزواج والطلاق وغيرها من الأمور الحياتية مما يحكم عليه بالحلال والحرام وليست كما تشيع الجماعات التكفيرية أنها من أصول الدين وهي الشرارة التي اتخذتها مثل هذه الجماعات لتكفير المجتمع، مشيرًا إلى أن الحكم والسياسة فرع فقهي تتفاوت فيه الآراء وتتسع كالاتساع في أصول الفقه.

جاء ذلك خلال ندوة "دور الدين في مكافحة الإرهاب والفساد وتنمية روح الولاء للوطن"، التي نظمتها جمعية الشبان العالمية ببنها، بحضور مصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانوني للجمعية، والمستشار أحمد حسين رئيس مجلس أمناء المدرسة، واللواء عبداللطيف أبو الخير المستشار العسكري لمحافظة القليوبية.

وأضاف "الأزهري"، إن حسن البنا والفكر الإخواني وقعوا في خطأ كبير مما قاد بعض الشباب الذين انساقوا ورائهم كمدخل لفكر التكفير، وهو ما حاول أن يرسخ لهم من بعد البنا، سيد قطب الذي فتح الباب أمام فكر التكفير والجاهلية وكان مدخلًا لظهور الإخوان والدواعش، وهو الذي يعد من أشد صور الخطر وملخص ظهور الجماعات الإرهابية من الدواعش والإخوان التي ترمي الناس بالكفر وتشجع على حمل السلاح بناء على فتاوى وتفسير خاطئ الدين.

وأشار "الأزهري"، أن كلمات العقل والعلم وكل مشتقات العلم والفكر ذكرت في 700 موضع في القرآن، الأمر الذي يؤكد على إلحاح عظيم للدين الإسلامي على العلم والفكر والنور والحضارة والهداية ويؤكد أن من ترك هذا الهدى وتحول للتكفير هو منحرف ومتلاعب بالدين.

وحول الفساد قال "الأزهري"، إن الله نهى وحرم الفساد ونادى بالعمران والعبادة، مشيرًا أن كل شخص عليه أن يقوم بحرفته بالعلم والتدريب واتقان المهنة وهي السبيل لمحاربة الفساد، فالإتقان والشغف يغلق باب الفساد والإفساد

وشدد "الأزهري" على أن الولاء والانتماء للوطن من أهم عناصر بناء الإنسان، مشيرًا أن تيارات التطرف حاولى بشتى الطرق الإيعاز بتهميش فكرة الوطن والانتماء، ووصفت الوطن بحفنة من التراب وهو ما نتبهنا له وجرى الرد عليه في أكثر من موقف.

في سياق متصل منحت جمعية الشبان العالمية ببنها، الأزهري لقب الرئيس الشرفي للجمعية، وجرى تسليمه درع الجمعية على هامش ندوة "دور الدين في مكافحة الإرهاب والفساد وتنمية روح الولاء للوطن".