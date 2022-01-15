السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم فى طعون 38 متهمًا فى أحداث مسجد الفتح

محكمة النقض
محكمة النقض

تصدر محكمة النقض، غدًا الأحد، الحكم في  طعون 38 متهمًا في أحداث عنف مسجد الفتح على حكم محكمة الجنايات التي  قضت بالسجن المؤبد، حضوريًا على 22 متهمًا، وغيابيًا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريًا على 17 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا على 54 متهمًا وغيابيًا على 13 متهمًا، وبالسجن 10 سنوات غيابيًا على 88 آخرين.

وأحالت النيابة المتهمين بالقضية بتهم ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

كما أسندت إلى المتهمين  تهمة تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

محكمة النقض الحكم طعون أحداث مسجد الفتح 38 متهما

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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