مصرع عجوز حرقًا داخل شقتها بسبب سيجارة مشتعلة بالقليوبية

‏شهد الحي الثاني بمدينة العبور بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية حيث لقيت ربة منزل عمرها 80 عامًا مصرعها حرقًا إثر اشتعال النيران في شقتها بسبب سيجارة مشتعلة وتم السيطرة على النيران بمعرفة الأهالي ونقل جثة المتوفاة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وقررت جهات التحقيق دفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تلقى مأمور قسم شرطة العبور بلاغًا من الأهالى بالعثور على سيدة جثة هامدة إثر اشتعال النيران بها في شقتها بمنطقة الحي الثاني بمدينة العبور دائرة القسم.

تم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية وتبين أن الجثة لسيدة عمرها 80 عامًا مقيمة بمفردها في شقة وأنها مصابة بالزهايمر ومدخنة للسجائر بشراهة، وبسؤال نجلها قال إنها عندها زهايمر ومدخنة شرهة للسجائر وحصل حريق في ملابسها بسبب ترك سيجارة مشتعلة، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يحدث حريق في الشقة بسبب السجائر ولا توجد شبهة‏ جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.