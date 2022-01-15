السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عجوز حرقًا داخل شقتها بسبب سيجارة مشتعلة بالقليوبية

جثة
جثة

‏شهد الحي الثاني بمدينة العبور بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية حيث لقيت ربة منزل عمرها 80 عامًا مصرعها حرقًا إثر اشتعال النيران في شقتها بسبب سيجارة مشتعلة وتم السيطرة على النيران بمعرفة الأهالي ونقل جثة المتوفاة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

 وقررت جهات التحقيق دفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تلقى مأمور قسم شرطة العبور بلاغًا من الأهالى بالعثور على سيدة جثة هامدة إثر اشتعال النيران بها في شقتها بمنطقة الحي الثاني بمدينة العبور دائرة القسم.

تم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية وتبين أن الجثة لسيدة عمرها 80 عامًا مقيمة بمفردها في شقة وأنها مصابة بالزهايمر ومدخنة للسجائر بشراهة، وبسؤال نجلها قال إنها عندها زهايمر ومدخنة شرهة للسجائر وحصل حريق في ملابسها بسبب ترك سيجارة مشتعلة، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يحدث حريق في الشقة بسبب السجائر ولا توجد شبهة‏ جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محافظة القليوبية ربة منزل مدينة العبور اشتعال النيران داخل شقتة قسم شرطة العبور مدير أمن القليوبية اللواء غالب مصطفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

وزير النقل: بدء تنفيذ أول 10 محطات بنظام أتوبيس «BRT» على «الدائرى»

رشوان توفيق يرفض إقامة دعوى جنائية ضد ابنته: «مش هسجن بنتي» (خاص)

أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأحد

كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

في ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر قاضٍ يكشف المستور في علاقته بالقضاة

«نشأت ومعجزة زلزال قبرص».. «الادعاء بالنبوة» بين الخلل النفسى والدجل والشعوذة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لابد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكي نتغير ونغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت