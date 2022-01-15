محافظ سوهاج يتابع أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بشوارع حي شرق

تابعت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بالشوارع المتفرعة من شارع الشهيد محمد ضياء الدين وصولاً إلى شارع الجمهورية، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والخطة الاستثمارية للحي.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وازالة أي معوقات.

وأوضح عامر عوض رئيس الحي شرق سوهاج، أن أعمال التطوير بكافة شوارع الحي تتم تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، ورؤية متكاملة لرفع كفاءة الشوارع المستهدفة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، مؤكدا على الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ وسرعة الإنجاز .

فيما قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تشكيل لجنة برئاسة السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الغير مرخصة، وذلك فقا لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020م، وضمت اللجنة في عضويتها كل من " مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات الهندسية ورؤساء أقسام التراخيص بالوحدات المحلية، ومديري إدارتي " البيئة، والمجالس والمؤتمرات" بالديوان، وممثلي الأمن الصناعي بمديرية القوى العاملة، والحماية المدنية، والغرفة التجارية، ومصلحة الضرائب، بالمحافظة".



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وفقا للقانون 152 لسنة 2020م، بشأن تقنين أوضاع المشروعات التي تعمل خارج نطاق القانون بدون ترخيص، بهدف تشجيع المشروعات وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب.



وتعلن محافظة سوهاج عن استمرار فتح باب قبول طلبات توفيق أوضاع الأنشطة الصناعية الغير مرخصة حتى أول شهر أبريل القادم 2022م كآخر مهلة لتقديم الطلبات، وتهيب المحافظة بأصحاب المشروعات الغير مرخصة بسرعة التقدم بطلبات الحصول على ترخيص وتوفيق الأوضاع إلى الوحدات المحلية التابعة، حتى يقوم أفراد جهاز تنمية المشروعات بدورهم لحفظ حقوق أصحاب المشروعات في استمرار وتنمية أنشطتهم الصناعية بالطرق الشرعية، وفقا لقانون 152 لسنة 2020م، وما يضمنه القانون من مميزات تنموية لمشروعاتهم.



للاستفسار عن إجراءات التراخيص وكيفية تقديم الطلبات يرجى الاتصال على رقم 16733 الخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات، وأرقام فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج على 2710292/093 ـــ 2710469/093ـــ فاكس رقم 2710275/093، والغرفة التجارية بسوهاج على رقم 01000657701.



كما تقرر عقد 14 ندوة توعية بقانون 152 ولائحته التنفيذية، وتوفيق أوضاع المشروعات المخالفة، وذلك بجميع مراكز ومدن المحافظة، وفقا لجدول زمني محدد بدأ الخميس الماضي 13 يناير الجاري في مركز ومدينة طهطا، لتستمر ندوات التوعية بعد ذلك يوم 16 يناير في مركز ومدينة سوهاج، ويوم 17 يناير في مركز ومدينة جهينة، ويوم 18 يناير في حي شرق سوهاج، ويوم 19 يناير في حي غرب سوهاج، ويوم 20 يناير في مركز ومدينة البلينا، ويوم 23 يناير في مركز ومدينة ساقلتة، ويوم 24 يناير في مركز ومدينة جرجا، ويوم 26 يناير في مركز ومدينة المنشاة، ويوم 30 يناير في مركز ومدينة دار السلام، ويوم 31 يناير في حي الكوثر، ويوم 1 فبراير القادم في مركز ومدينة المراغة، ويوم 2 فبراير في مركز ومدينة أخميم، ويوم 4 فبراير في مركز ومدينة طما.