التصريح بدفن جثة شخص أطاحت به سيارة أعلى طريق ناهيا بكرداسة

تجري النيابة العامة بكرداسة تحقيقاتها في مصرع شخص وإصابة آخر أطاحت بهم سيارة على طريق ناهيا في اتجاه أكتوبر.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ولقي شخص مصرعه وأصيب آخر بعدما صدمتهما سيارة أثناء وقوفهم أعلى دائري "القوس الغربي" أمام سلم ناهيا اتجاه أكتوبر بدائرة قسم كرداسة، حيث كانا في انتظار سيارة حتى يستقلونها، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصاب والمتوفي إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بدهس سيارة لمواطنين اثنين أثناء وقوفهم أعلى دائري القوس الغربي أمام سلم ناهيا اتجاه أكتوبر، بدائرة مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة.

وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف الضحايا، كما جرى الدفع بالأوناش المرورية لتنظيم حركة السير، ورفع آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.